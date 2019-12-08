Galatasaray, Alanyaspor gibi iyi bir takımı yenip üç puan alıyorsa tabiki başarılı.. Anlatmaya gerek yok, sarı-kırmızılılar sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Bir türlü ne istenilen futbolu oynayabiliyor ne de skor olarak maçı kopartabiliyor. Bu kesin. Ama buna rağmen zirve mücadelesi yapıyor.

Brugge maçını hatırlayın. Uzatmaların son dakikasına kadar Galatasaray öndeydi, sonuçta berabere kaldı. Başakşehir maçında yine iyi futbol oynadı, son dakikada yediği golle yenildi. Geçen hafta Trabzonspor karşısında verilmeyen penaltıya rağmen galibiyete yakın olan taraf Galatasaraydı.

Futbolcular kendilerini zorluyorlar ama kapasite bu kadar. Ömer oyundan çıkana kadar maçın en iyilerinden bir tanesiydi. Ama son 25 dakika o da eller yukarı dedi, fizik olarak oyundan düştü. Adem Büyük keza öyle... Son 20-25 dakika Lemina, Seri orta sahayı tamamen Alanyaspor’a bıraktı. İşin doğrusu Muslera kalesinde devleşmese, harika kurtarışlar yapmasa Galatasaray için can sıkıcı bir skor ortaya çıkardı. Bu da bir gerçek...

Hücuma çıkıyorsun, rakip 18’e kadar giriyorsun, arkadaşlarınla paslaşsan yüzde yüz gol pozisyonuna gireceksin. Ama malesef Lemina, Ömer, Seri, Nzonzi belki 30 top kaybettiler. O kaybettikleri toplarla da Alanyaspor gol pozisyonuna girdi.

Feghouli sakat, Babel sakat, Falcao yarı sakat, Andone sakat... Hepsinden önemlisi de Luyindama sakat. Luyindama oynadığı zaman Donk orta sahaya direnç katıyor. Şimdi mecburiyetten Fatih Terim de Donk’u stoper oynatıyor. Donk olmayınca da orta sahanın direci son 30 dakika düşüyor. Kulübede tekrar Galatasaray’ı ateşleyecek, orta sahada üstünlük sağlatabilecek oyuncu var mı? O da yok!

Devre arasına kadar artık Galatasaray iyi futbol oynadı, kötü futbol oynadı, bunların tartışmalarına hiç girmemek lazım. İstese de bundan fazla oynayamıyor. Ligin ilk yarısının bitmesine üç hafta var. Bu kalan maçları 9 puanla kapatırsa, devre arasında yaralarını sararak yine şampiyonluğun en büyük adaylarından biri Galatasaray olur ama rakibe bu kadar çok gol pozisyonu vererek bu hedefi gerçekleştiremez...

Alanyaspor’a gelince... Erol Bulut’u kutlamak lazım. Gerçekten takımına çok iyi futbol oynatıyor. Takımının kondisyonu en üst seviyede. Hücumcuları, orta sahası, defansı bütünleşmiş. Dün gece oynadıkları futbolla mağlubiyeti hak etmediler, bu kesin...