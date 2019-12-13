TaÅŸdemir, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, OsmanlÄ±spor'da gÃ¶reve yeni gelmelerine raÄŸmen oyuncularla iyi bir sinerji yakaladÄ±klarÄ±nÄ± vurguladÄ±.Â

OsmanlÄ±spor'u tercih etmesindeki faktÃ¶rlere iliÅŸkin TaÅŸdemir, "OsmanlÄ±spor, iyi kadrolar kurup UEFA Avrupa Ligi'nde Ã¼lkemizi baÅŸarÄ±yla temsil etmiÅŸ, SÃ¼per Lig'de mÃ¼cadele etmiÅŸ bir takÄ±m. Sezon baÅŸÄ± Ã¶zellikle takÄ±m oluÅŸurken, giden ve kalan oyunculardan sonra Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n Ã§ok doÄŸru olabileceÄŸi kanaatine vardÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir kulÃ¼ptÃ¼. Transferi aÃ§amamakla alakalÄ± sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸadÄ±lar ama alttan gelen iyi genÃ§ oyuncularÄ±n olduÄŸu bir ekip. GeÃ§en seneden kalan oyuncular da dinamik, bu ligde hedef yapabilecek isimler. DolayÄ±sÄ±yla iyi bir takÄ±m olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz." ifadelerini kullandÄ±.

TaÅŸdemir, ligde 11 puanla 15. sÄ±rada yer alan baÅŸkent ekibinin iniÅŸli Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± bir performans sergilediÄŸini belirterek, "Transferin son gÃ¼nlerinde 1-2 Ã¶nemli oyuncusunu da kaybetti. DolayÄ±sÄ±yla biraz daha genÃ§ oyunculara sarÄ±lma zorunluluÄŸu doÄŸdu. Bizim dÃ¼ÅŸÃ¼ncemiz, iyi olduÄŸuna inandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu oyuncu grubuna bir ÅŸeyler katÄ±p, OsmanlÄ±spor'u kÄ±sa vadede kÃ¼me dÃ¼ÅŸme potasÄ±ndan bir nebze de olsa yukarÄ±ya Ã§Ä±kartmak." diye konuÅŸtu.

BaÅŸkent ekibinin genÃ§ futbolcularÄ±nÄ±n Ã§okluÄŸu nedeniyle tecrÃ¼be eksikliÄŸi yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken TaÅŸdemir, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"OsmanlÄ±spor genÃ§lerden kurulu, dinamik bir takÄ±m. GenÃ§ oyuncularÄ±n Ã§ok olmasÄ±ndan dolayÄ± hata yapma riski, diÄŸer takÄ±mlara gÃ¶re biraz daha fazla. DolayÄ±sÄ±yla Ã§ok fazla maÃ§ tecrÃ¼beleri yok. Erdem Ã‡etinkaya'nÄ±n OsmanlÄ±spor altyapÄ±sÄ±nda bile bir senelik bir geÃ§miÅŸi var, ikinci senesinde A takÄ±mda oynuyor. Ã–nemli de bir bÃ¶lgede oynuyor. Bu oyuncular daha tam profesyonelleÅŸmeden kendilerini sahada buldu. En bÃ¼yÃ¼k sÄ±kÄ±ntÄ± burada, hata yapma ihtimali biraz daha yÃ¼ksek. DolayÄ±sÄ±yla biz bu oranÄ± aÅŸaÄŸÄ±ya Ã§ekmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. DinamikliÄŸimizin yanÄ±nda az olan usta ayaklarÄ±mÄ±zÄ± Ã¶n plana Ã§Ä±kartmaya Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±yÄ±z ki Ã¼retim konusunda sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸamayalÄ±m."

"OsmanlÄ±spor ilk kez gol yemedi"

Altay ile 0-0 biten maÃ§ta ilk kez OsmanlÄ±spor'un baÅŸÄ±nda sahaya Ã§Ä±kan TaÅŸdemir, "Ä°lk kez bu takÄ±m gol yemedi. Defansif anlamda derlenip toplanma, oyun disipline baÄŸlÄ± kalma kÄ±smÄ±nÄ± biraz hallettik ama Ã¼retim kÄ±smÄ±nda sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸadÄ±k. 2-3 pozisyonumuz vardÄ±. Bundan sonra bÃ¶yle maÃ§lar da oynayacaÄŸÄ±z. 2-3 pozisyondan birini gol yapÄ±p maÃ§ kazanan takÄ±mlar var. Daha fazla pozisyona girebilen, girdiÄŸinde de Ã¼retebilen bir takÄ±m olmak istiyoruz." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

TaÅŸdemir, sezonun ilk devresinin son 3 haftasÄ±nda Cesar Grup Ãœmraniyespor, Ä°stanbulspor ve Ekol Hastanesi BalÄ±kesirspor ile karÅŸÄ±laÅŸacaklarÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, "Ä°lk devre sonunda net ÅŸu puanÄ± hedefliyoruz diyemem. AlabileceÄŸimiz en yÃ¼ksek puanÄ± almaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. MaÃ§larÄ±n hepsi zor. Bu Ã¼Ã§ maÃ§tan bizi 1-2 basamak yukarÄ± Ã§Ä±kartabilecek puanlar alabilirsek ilk etapta dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z ÅŸey de gerÃ§ekleÅŸir." ÅŸeklinde konuÅŸtu

"YÃ¶netim transfer yasaÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor"

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OsmanlÄ±spor yÃ¶netiminin transfer yasaÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinen TaÅŸdemir, "DÃ¼ÅŸÃ¼ncelerimiz yÃ¶netimle Ã¶rtÃ¼ÅŸÃ¼yor ama transferin aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in de gerekli bir meblaÄŸ var. BaÅŸkanÄ±mÄ±z bu konuda Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Olabilir de olmayabilir de. Åžu an net aÃ§Ä±lacak ya da aÃ§Ä±lamayacak diyemiyoruz ama Ã§alÄ±ÅŸma var." dedi.

TaÅŸdemir, cezalÄ± ve sakat futbolcularÄ±n Ã§okluÄŸunda sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸayabileceklerine iÅŸaret ederek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Transferin aÃ§Ä±lmasÄ± bu yÃ¶nden bizim iÃ§in iyi olabilir. EÄŸer sakatlÄ±k, cezalÄ± durumlarÄ±nÄ± Ã§ok fazla yaÅŸamazsak mevcut kadromuzun da ligi kÃ¼me dÃ¼ÅŸme potasÄ±nÄ±n Ã¼stÃ¼nde bitirme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã§ok yÃ¼ksek. Ancak dediÄŸim gibi eksik yakalandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman sÄ±kÄ±ntÄ± olabilir. GeÃ§en hafta Mehmet YiÄŸit cezalÄ±ydÄ±, takÄ±mdaki stoper Ã¶zellikli tek oyuncumuz. Bu hafta Mertan Ã–ztÃ¼rk cezalÄ±. 2-3 oyuncumuz birden sakat veya cezalÄ± olduÄŸunda problem yaÅŸabiliriz."

BarÄ±ÅŸ Zeren, Erdem Ã‡etinkaya, Ali Eren Ä°yican gibi genÃ§ futbolculardan futbol kamuoyunun beklentisinin yÃ¼ksek olmasÄ±yla ilgili TaÅŸdemir, "Bu kardeÅŸlerimizden TÃ¼rk futbolunun ileriki yÄ±llarda Ã¼st seviyelerde yararlanacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." ifadesini kullandÄ±.