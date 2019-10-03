Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBeşiktaşOwen: Beşiktaş-Wolverhampton maçı berabere biter
03.10.2019 - 12:38 | | Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler

Owen: Beşiktaş-Wolverhampton maçı berabere biter

İngiliz futbolunun efsane golcüsü Michael Owen, Beşiktaş-Wolverhampton Avrupa Ligi karşılaşmasının berabere sonuçlanacağını iddia etti.

Owen: Beşiktaş-Wolverhampton maçı berabere biter

İngiltere futbolunun gelmiş geçmiş en önemli yıldızları arasında yer alan Michael Owen, Vodafone Park’ta bu gece oynanacak UEFA Avrupa Ligi mücadelesi Beşiktaş-Wolverhampton Wanderers maçının sonucuyla ilgili tahminde bulundu.

Manchester United, Liverpool, Real Madrid gibi takımların formasını giyen eski ünlü futbolcu “Beşiktaş, Türkiye’de düşme hattında bulunuyor, Pazar günü Trabzonspor’a dört golle kaybettiler. Wolverhampton beklediği ilk lig galibiyetini Watford’a karşı aldı. Bu durumda beraberlik ne Beşiktaş’ın ne de Wolverhampton’un işine yarar. Ama bana kalırsa İstanbul’da puanlar paylaşılacak” dedi.

 

 

    Gala Caldirola tüm bakışları üzerine topladı!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Temel: Kupayı, Avrupa'ya açılan yol olarak görüyoruz

    Temel: Kupayı, Avrupa'ya açılan yol olarak görüyoruz

    A Milli Basketbol Takımı'nın ABD maçı zirvede

    A Milli Basketbol Takımı'nın ABD maçı zirvede

    FIFA'nın eski başkan yardımcısı Figueredo'ya rüşvet cezası

    FIFA'nın eski başkan yardımcısı Figueredo'ya rüşvet cezası

    Owen: Beşiktaş-Wolverhampton maçı berabere biter

    Owen: Beşiktaş-Wolverhampton maçı berabere biter

    Sıradaki Haber