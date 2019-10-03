Owen: Beşiktaş-Wolverhampton maçı berabere biter

İngiltere futbolunun gelmiş geçmiş en önemli yıldızları arasında yer alan Michael Owen, Vodafone Park’ta bu gece oynanacak UEFA Avrupa Ligi mücadelesi Beşiktaş-Wolverhampton Wanderers maçının sonucuyla ilgili tahminde bulundu.

Manchester United, Liverpool, Real Madrid gibi takımların formasını giyen eski ünlü futbolcu “Beşiktaş, Türkiye’de düşme hattında bulunuyor, Pazar günü Trabzonspor’a dört golle kaybettiler. Wolverhampton beklediği ilk lig galibiyetini Watford’a karşı aldı. Bu durumda beraberlik ne Beşiktaş’ın ne de Wolverhampton’un işine yarar. Ama bana kalırsa İstanbul’da puanlar paylaşılacak” dedi.