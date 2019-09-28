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28.09.2019 - 18:19 |

Özdeş: Kalemizi son ana kadar koruduk

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise zor bir maçı kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Özdeş: Kalemizi son ana kadar koruduk

Oyunu istedikleri gibi yönlendirdiklerini ve karşılıklı pozisyonların olduğunu belirten Özdeş, şöyle konuştu:

"Benim takımım bugün topa doğru sahip olarak pozisyon üretmeye odaklandı. Denizli'nin etkili ve geniş alanda oynayabilen oyuncuları var, bireysel becerileriyle birkaç fırsat yakaladılar. İkinci yarıda biz topa doğru sahip olarak kenarları güzel kullandık. Attığımız golden sonra oyunun şekli değişti. Denizli, riskler aldı. Son bölümde forveti ikiledi. O bölümde beraberliği getirebilecek pozisyonlar da buldu. Son ana kadar kalemizi savunduk. Oyuncularımı kutluyorum. Kazanmak mutluluk vericiydi. Şimdi milli maç arası girmeden Konyaspor maçını kazanmak için çaba harcayacağız."

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