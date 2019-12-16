Panathinaikos – Fenerbahçe Beko maçı seyircisiz

EuroLeague yönetimi bugün yaptığı açıklamada, 12. haftada oynanan Olympiakos maçında çıkan olaylar sebebiyle Panathinaikos‘a 1 maç seyircisiz oynama cezası ve 54 bin dolar para cezası verdiğini duyurdu.

Eurohoops kaynaklarının verdiği bilgiye göre ise Panathinaikos, cezaya itiraz edecek ve tarafsız bir heyet bu itirazı değerlendirecek. Eğer tarafsız heyet, cezayı onaylarsa yarınki maç seyircisiz oynanacak.

Panathinaikos ile Fenerbahçe Beko, yarın Türkiye saatine göre 22:00’da karşı karşıya gelecek.