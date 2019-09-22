Partizan, KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z'Ä±n fiÅŸini 10 dakikada Ã§ekti!

Partizan, SÄ±rbistan SÃ¼per Ligi'nin 9. haftasÄ±nda KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z'Ä± 2-0 maÄŸlup etti.Â

SÄ±rbistan futbol tarihinin iki kÃ¶klÃ¼ kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n 161. kez karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldiÄŸi derbinin kazananÄ± ev sahibi Partizan oldu.Â

BaÅŸkent Belgrad'daki Partizan StadÄ±'nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmada ev sahibi takÄ±m, 83. dakikada Seydouba Soumah ve 90+3. dakikada Zoran Tosic'in golleriyle karÅŸÄ±laÅŸmadan 2-0 galip ayrÄ±ldÄ±.

Â Bu sonuÃ§la ikiÅŸer maÃ§ eksiÄŸi bulunan takÄ±mlardan KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z 18 puanla dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼, Partizan ise 17 puanla beÅŸinci sÄ±rada yer alÄ±yor.

Â Bu arada, her derbide olduÄŸu gibi bu yÄ±l da iki takÄ±mÄ±n taraftarlarÄ± tribÃ¼nlerde meÅŸaleler yaktÄ±. Ä°ki takÄ±m taraftarlarÄ± polisin mÃ¼dahalesiyle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rken, SÄ±rbistan derbisi olaysÄ±z sona erdi.

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