Partizan, Malatya'ya geldi

Özel uçakla Malatya Erhaç Havalimanı'na gelen kafilede futbolcular ve teknik heyetin yanı sıra yöneticiler de yer aldı. Partizan kafilesi daha sonra havalimanından otobüsle ayrılarak kamp yapacağı otele geçti.

Tarihinde ilk kez Avrupa heyecanı yaşayan Yeni Malatyaspor, Sırbistan temsilcisi Partizan ile yarın saat 20.00'de Malatya Stadyumu'nda karşılaşacak.

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