Partizan-Yeni Malatyaspor: 3-1

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Yeni Malatyaspor, deplasmanda Partizan ile karşı karşıya geldi. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Partizan Stadı'nda oynanan mücadeleyi Yeni Malatyaspor 3-1 kaybetti.

Yeni Malatyaspor'un golünü 83. dakikada Cheabake attı. Partizan'ın gollerini ise 4. dakikada Sadiq, 67. dakikada Asano ve 90. dakikada penaltıdan Soumah kaydetti.

Müsabakanın rövanşı, 15 Ağustos Perşembe günü Malatya'da oynanacak ve turu geçen takım belirlenecek.

Tur atlaması durumunda Yeni Malatyaspor'un play-off turunda karşılaşacağı takımın belirleneceği eşleşmede ise Norveç temsilcisi Molde, sahasında Yunanistan ekibi Aris'i 3-0 mağlup etti.

Play-off turuna yükselecek ekipler, 13-15 Ağustos tarihlerindeki rövanşların ardından belli olacak.

Stat: Partizan

Hakemler: Sergei Ivanov, Roman Usachev, Dmitry Safyan (Rusya)

Partizan: Stojkovic, Miletic, Ostojic (Dk. 79 Vujacic), Pavlovic, Urosevic, Stevanovic (Dk. 46 Asano), Zdjelar, Scekic, Tosic, Sadiq (Dk. 84 Ozegovic), Soumah

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Cheabake, Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş, Robin Yalçın, Bifouma (Dk. 46 Gökhan Töre), Rahman Buğra Çağıran (Dk. 56 Guilherme), Chaalali (Dk. 71 Murat Yıldırım), Fofana, Jahovic

Goller: Dk. 4 Sadiq, Dk. 67 Asano, Dk. 90 Soumah (penaltıdan) (Partizan), Dk. 83 Cheabake (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Zdjelar, Dk. 37 Ostojic, Dk. 40 Stevanovic (Partizan), Dk. 77 Mustafa Akbaş, Dk. 81 Erkan Kaş (Yeni Malatyaspor)

MAÇTAN NOTLAR

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sırbistan'ın Partizan takımıyla oynanan UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında, bir önceki turdaki Olimpija Ljubljana karşılaşmasının ilk 11'ine göre 1 değişikliğe gitti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Partizan Stadı'nda oynanan maça Yeni Malatyaspor Farnolle, Cheabake, Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş, Robin Yalçın, Bifouma, Rahman Buğra Çağıran, Chaalali, Fofana ve Jahovic 11'i ile başladı.

Sarı-siyahlı takımın yedek kulübesinde ise Ufuk Ceylan, Gökhan Töre, Murat Yıldırım, Eren Tozlu, Hadebe, Donald ve Guilherme yer aldı.

Sergen Yalçın, 2. eleme turu rövanş maçında Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımıyla oynadıkları karşılaşmaya göre 1 değişiklik yaptı. Olimpija Ljubljana ile oynanan son maçta ilk 11'de sahaya çıkan Murat Yıldırım'ı yedeğe çeken Yalçın, yerine Chaalali'yi oynattı.

Bu arada, Tunuslu Chaalali de ilk kez bir resmi maçta Yeni Malatyaspor'un formasını giydi.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada ev sahibi Partizan 1-0 öne geçti. Soumah'ın sağdan pasında kaleye yakın bir noktada topla buluşan Sadiq, boş pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

27. dakikada Yeni Malatyaspor ceza sahasında topla buluşan Soumah'ın yakın mesafeden çektiği şutu kaleci Farnolle kurtardı.

35. dakikada Robin Yalçın'ın ceza sahası dışından çektiği şutu Partizan kalecisi Stojkovic kornere çeldi.

Mücadelenin ilk devresi Partizan'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

54. dakikada ev sahibi Partizan'ın atağında Sadiq'in ara pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşıya kalan Soumah'ın şutunu Farnolle kurtardı.

64. dakikada Partizan'ın geliştirdiği hızlı hücumda sol kanattan bindirme yapan Asano'nun çektiği şutu Farnolle kornere çeldi.

67. dakikada ev sahibi takım farkı ikiye çıkardı. Zdjelar'ın pasında topla buluşan Asano skoru 2-0 yaptı.

79. dakikada Asano'nun ceza sahası dışından çektiği sert şutu Farnolle kurtardı.

82. dakikada gelişen hızlı Yeni Malatyaspor atağında Fofana'nın ceza sahasına pasını rakip savunma keserek kornere attı. 83. dakikada Gökhan Töre'nin kullandığı kornerde topa iyi yükselen Cheabake, farkı bire indirdi. 2-1

89. dakikada Asano'nun pas denemesi, Cheabake'nin eline çarpınca Rus hakem, penaltı noktasını gösterdi. Partizan, 90. dakikada Soumah'ın penaltı golüyle skoru 3-1 yaptı.

Mücadele ev sahibi Partizan'ın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.