Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyadan FutbolPatrice Evra futbolu bıraktı
29.07.2019 - 15:01| ANKARA (AA)

Patrice Evra futbolu bıraktı

Fransız futbolcu Patrice Evra, 1998'de başladığı profesyonel kariyerini noktaladı.

Patrice Evra futbolu bıraktı

West Ham United ile sözleşmesinin bittiği 2017-18 sezonu sonundan bu yana kulüpsüz olan Evra, Instagram hesabından "Teşekkürler. Hoşça kalın." notuyla yaptığı paylaşımla futbolu bıraktığını açıkladı

2006'dan 2014'e kadar Manchester United ile İngiltere Premier Lig'de mücadele eden 38 yaşındaki sol bek, İtalya'da Juventus, ülkesinde ise Nice, Monaco ve Olympique Marsilya kulüplerinde oynadı.

Manchester United'da bir UEFA Şampiyonlar Ligi, bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 lig, Juventus'ta da 2 lig şampiyonluğu yaşayan Evra, Fransa Milli Takımı formasını 81 kez giydi.

 

 

 

 

 

Ankaragücü'nden pazartesi sendromuna özel video!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Guidetti: Son 3 yılın en yoğun kamp dönemini geçirdik

Guidetti: Son 3 yılın en yoğun kamp dönemini geçirdik

Galatasaray'da kampın yıldızı Babel

Galatasaray'da kampın yıldızı Babel

Juanfran resmen Alanyaspor'da!

Juanfran resmen Alanyaspor'da!

Teksüt Bandırma, Emanuel Terry ile anlaştı

Teksüt Bandırma, Emanuel Terry ile anlaştı

Sıradaki Haber