Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası'nda milli sporcu Pemra Özgen, finale yükseldi.

QNB Finansbank'ın ana sponsorluğunda TED Spor Kulübünde devam eden toplam 25 bin dolar para ödüllü turnuvada Pemra Özgen, Belaruslu raket Anna Kubareva'yı 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek finale çıktı. Pemra Özgen, bu turnuvada finala yükselen 3. Türk raket oldu.

Milli sporcu finalde, yarın saat 15.00'te Rus raket Kamilla Rakhimova ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

Çiftlerde şampiyon Hogenkamp-Pattinama ikilisi

Öte yandan çiftler kategorisinde şampiyon Richel Hogenkamp-Lesley Pattinama oldu. Hogenkamp ve Pattinama ikilisi, Susan Bandecchi-Katarzyna Piter'i 2-6, 6-2 ve 10-6'lık setlerle yenerek şampiyonluğa ulaştı.