Penaltıyı yedi, sarı gösterdi!

Maçın 29. dakikasında Beşiktaş’a penaltı kazandıran ve skoru eşitleyen Adem Ljajic, 38’de ceza alanında Abena tarafından ikinci kez yere indirildi.

Rakibinin baldır darbesiyle kendini yerde bulan yıldız futbolcu ikinci defa penaltı beklerken Estonyalı hakem Kristo Tohver’den aldatmaya yönelik hareket gerekçesiyle sarı kart gördü.



Net penaltıyı atlayan hakem Tohver’in, Ljajic’e bir de sarı kart çıkarması büyük tepki topladı.