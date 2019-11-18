Pep'in menajeri açıkladı! "Durumunda değişiklik yok"

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Manchester City’nin başarılı teknik direktörü Pep Guardiola’nın Bayern Münih’e geri döneceğiyle ilgili resmi bir açıklama geldi. Son günlerde gündeme düşen bu haberlerle alakalı Guardiola’nın menajeri Josep Maria Orobitg, sözleşmelerini hatırlattı.

Orobitg, “Pep Guardiola ile geçen hafta Çarşamba günü konuştuk. Herhangi bir değişiklik yok kendisi için. 2021’e kadar sözlemesi var Manchester City’de. Futbolda neler olur bilinmez ancak 2021’e kadar sözleşme var. Ayrıca kendisi Manchester City’de olmaktan dolayı mutlu” dedi.