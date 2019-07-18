Pesketaryen şampiyon

ONUR DİNÇER

Wimbledon’da Federer ile oynadığı tarihi final maçının ardından şampiyonluğu elde eden Novak Djokovic, son beş grand slamin dördünü kazanarak erkekler tenisini bir kez daha domine etti. 2016 Fransa Açık Şampiyonluğu’nun ardından 2 yıl süren büyük bir düşüş yaşayan Sırp tenisçi, geçen yıl Londra’da başlayan dirilişini, yine aynı turnuvada kupayı alarak taçlandırdı. Djokovic’in başarılı grafiğinde beslenme alışkanlıklarının büyük pay sahibi olduğu ortaya çıktı. Fiziki gücünü yeniden kazanmak isteyen Sırp raket, 2 yıl önce protein yoğun bir beslenmeye ağırlık verdi. Pesketaryen diyet uygulayan yıldız raket, bu beslenme biçimini seçerek önemli protein kaynağı olsa da asidite oranının yüksek olması nedeniyle kırmızı etten uzak durdu.

Balık yiyen bir vejetaryen

Et olarak sadece balık yedi. Bunun dışında yalnız bitkisel ürün tüketti. Sebze temelli beslenmenin faydalarını vücudunda hissettiği kadar maçların sonuçlarında da görmeye başlayan Djokovic, bunu sürdürmeye karar verdi ve yıllara yayılan genel yemek alışkanlığına dönüştürdü. Glutensiz ve şekersiz bu diyetinin, korttaki oyununu nasıl hızlandırdığını bizzat kendisi ifade edecekti. Özlediği fizik gücünü yeniden yakalayan tenisçinin manevi dünyasını da ihmal etmemesi gerekiyordu. Antrenörünü değiştirmenin yeterli olmadığını görerek, yoga ve meditasyon yapmaya başladı. Çünkü oyuna olan konsantrasyonunu uzun süre üst seviyede tutması da kort başarısı için olmazsa olmazdı.

Nasıl bir diyet?

Pesketaryenlik, balık veya diğer su ürünlerinin bulunduğu fakat başka hayvanların etlerine yer vermeyen beslenme düzeni. Bu tarz beslenme biçiminde, büyük ve küçük baş hayvanların yanı sıra kanatlı (kümes) hayvanları da yenmiyor. “Pesce” kelimesi İtalyancada balık anlamına geliyor. Bu tarz beslenmeyi seçenlere “pesko vejeteryan” da deniyor.

Kitabını yazdı feyz aldılar

Novak Djokovic’in yaptığı diyet sportif başarıyı getirdiği kadar kendisinin yazın dünyasına girmesini de sağladı. Yeniden dünya 1 numarası olmasını sağlayan diyeti kitaplaştıran ünlü tenisçiden birçok başka sporcu da feyz aldı. Galatasaray’ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo “Djokovic’in kitabını okuduğumda beklenmedik bir farkındalığa eriştim. Oradaki diyetle ilgili bilgilerden epey yararlandım. Beni beslenme kurallarıyla ilgili harekete geçiren Djokovic’tir” dedi.