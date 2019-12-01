ING Basketbol SÃ¼per Ligi 10. haftasÄ±nda PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, FenerbahÃ§e Beko'yu 68-57 maÄŸlup etti.Â

PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka'nÄ±n 9. galibiyetine imza attÄ±ÄŸÄ± ligde, FenerbahÃ§e Beko 2. maÄŸlubiyetini aldÄ±.Â

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n baÅŸÄ±nda hÃ¼cumda Melih MahmutoÄŸlu ile 3 sayÄ±lÄ±k basketler Ã¼reten FenerbahÃ§e Beko, 8. dakikada 12-7 Ã¼stÃ¼nlÃ¼k kurdu. M'Baye ile etkili olduÄŸu bÃ¶lÃ¼mde 8-0'lÄ±k seri yakalayan PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, son dakikasÄ±na 15-12 Ã¶nde girdiÄŸi periyodu 17-15 galip tamamladÄ±.Â

Ä°kinci periyotta savunmada daha etkili olan PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, Taylor'la sayÄ±lar bulduktan sonra 17. dakikada Metecan Birsen'in basketiyle farkÄ± 9 sayÄ±ya kadar Ã§Ä±kardÄ±: 31-22. Kalan bÃ¶lÃ¼mde iki takÄ±mÄ±n da hÃ¼cumda fazla sayÄ± bulamadÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lÃ¼mde farkÄ± 11 sayÄ±ya yÃ¼kselten (35-24) PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, devreyi 35-25 Ã¼stÃ¼n bitirdi.

ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ periyodun baÅŸÄ±nda Taylor, Morgan ve M'Baye ile farkÄ± artÄ±ran PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, 24. dakikada 16 sayÄ±lÄ±k farka ulaÅŸtÄ±: 46-30. Ali Muhammed ve Sloukas'la 3 sayÄ±lÄ±k basketler Ã¼reten ve Stimac'la da etkili olan konuk ekip, farkÄ± 6 sayÄ±ya kadar (45-51) indirse de PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka periyodu 53-45 Ã¶nde tamamladÄ±.

Son periyotta aradaki farkÄ± 12 sayÄ±ya (57-45) Ã§Ä±karan PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, son 4 dakikasÄ±na 60-52 Ã¶nde girdiÄŸi mÃ¼sabakada Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bÄ±rakmadÄ± ve karÅŸÄ±laÅŸmadan 68-57 galip ayrÄ±ldÄ±.Â

MaÃ§Ä±n son periyodunda PÄ±nar KarÅŸÄ±yakalÄ± taraftarlarÄ±n tezahÃ¼ratlarÄ± Ã¼zerine hakemler anons yaptÄ±rdÄ±.

Salon: Mustafa Kemal AtatÃ¼rk KarÅŸÄ±yakaÂ

Hakemler: Emin MoÄŸulkoÃ§, Can Mavisu, Ahmet TatlÄ±cÄ±Â

PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka: Taylor 10, Triche 3, Metecan Birsen 6, M'Baye 11, Morgan 19, Yunus SonsÄ±rma 2, Semih Erden 1, Kennedy 16, Nusret YÄ±ldÄ±rÄ±m, Onuralp BitimÂ

FenerbahÃ§e Beko: Sloukas 11, Ali Muhammed 5, Melih MahmutoÄŸlu 16, Williams 3, Ahmet DÃ¼verioÄŸlu 5, Datome 3, Lauvergne 5, Stimac 9, Berkay Candan

1. periyot: 17-15Â

Devre: 35-25Â

3. periyot: 53-45Â

5 faulle Ã§Ä±kan: 37.43 Morgan (PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka)