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HaberlerBasketbolPınar Karşıyaka, Nusret Yıldırım ile anlaştı
01.08.2019 - 15:39| İZMİR (AA)

Pınar Karşıyaka, Nusret Yıldırım ile anlaştı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 2019-2020 sezonu transfer çalışmaları kapsamında 30 yaşındaki forvet Nusret Yıldırım'ı kadrosuna kattı.

Pınar Karşıyaka, Nusret Yıldırım ile anlaştı

 

 

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen sezon Türk Telekom forması giyen Nusret Yıldırım ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

İstanbul doğumlu Yıldırım, profesyonel kariyerine 2007-2008 sezonunda altyapısından yetiştiği Galatasaray ile adım attı, Beykoz, İstanbulspor, Erdemirspor, Mersin Büyükşehir Belediyespor, Trabzonspor, Banvit ve Acıbadem Üniversitesi'nde forma giydi.

2018-2019 sezonunda yoluna Türk Telekom ile devam eden Nusret Yıldırım, ligde 24 maçta forma giyerken, Avrupa Kupası'nda ise 6 müsabakada süre buldu.

 

 

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