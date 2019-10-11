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11.10.2019 - 09:39 | | Fanatik

Pique ve Shakira’ya Trabzonspor forması gitti

Barcelonalı yıldız ve eşi, dünyaca ünlü star Shakira’ya Trabzonspor'un ses getiren yeni sezon forması yollandı.

Pique ve Shakira’ya Trabzonspor forması gitti

Trabzonspor’un sadece Türkiye’de değil, tüm Avrupa’da ses getiren yeni sezon forma tanıtım reklamı sosyal medya üzerinden ünlülerin de dikkatini çekmişti.

O ünlülerden biri de Barcelona’nın dünyaca ünlü yıldızı Pique olmuştu. İspanyol oyuncu, o videoyu beğenmiş ve takipçi sayısını da doğal olarak artırmıştı. Trabzonspor’un profesyonelleri bu duruma kayıtsız kalmadı.

Barcelonalı yıldız ve eşi, dünyaca ünlü star Shakira’ya Bordo- Mavililer’in yeni sezon forması yollandı. Formaların Pique ve hayat arkadaşına ulaştığı öğrenilirken, gözler şimdi iki ünlünün Trabzonspor formalarıyla vereceği pozlara çevrilmiş durumda.

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