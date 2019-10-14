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14.10.2019 - 08:00 |

Portekiz çetesi!

Joao Pereira ve Ivanildo Fernandes bir günlük izni aileleriyle birlikte sahil kenarında geçirdi.

Portekiz çetesi!

Trabzonspor’un Portekizli oyuncuları Joao Pereira ve Ivanildo Fernandes bir günlük izni aileleriyle birlikte sahil kenarında geçirdi. Güzel havayı fırsat bilen bordo-lavili oyuncular, şehrin sokaklarında gezerek stres attı. Bu gezilerini sosyal medya üzerinden paylaşan Pereira, fotoğrafa, “Portekiz Çetesi Trabzon’da” diye yazdı. Pereira bu güzel anları sosyal medya hesabından paylaşarak “Portekiz çetesi Trabzon sokakları” notunu ekledi.

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