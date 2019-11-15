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15.11.2019 - 19:22 | | AA

Portekiz'den asker selamlÄ± gol sevinci paylaÅŸÄ±mÄ±

Portekiz Futbol Federasyonu, Litvanya ile oynadÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta aÄŸlarÄ± sarsan Pizzi'nin gol sevincini, asker selamlÄ± fotoÄŸrafÄ±yla paylaÅŸtÄ±.Â

Portekiz'den asker selamlÄ± gol sevinci paylaÅŸÄ±mÄ±

Portekiz Futbol Federasyonu, 2020 Avrupa ÅžampiyonasÄ± (EURO 2020) Elemeleri'nde milli takÄ±mÄ±n Litvanya ile oynadÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta aÄŸlarÄ± sarsan Pizzi'nin gol sevincini, asker selamlÄ± fotoÄŸrafÄ±yla paylaÅŸtÄ±.Â 

Federasyonun resmi twitter hesabÄ±ndan, B Grubu'nda Portekiz'in Litvanya'yÄ± sahasÄ±nda 6-0 maÄŸlup ettiÄŸi karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n gollerini atan futbolcularÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± yayÄ±mladÄ±.Â 

OyuncularÄ±n gol sevinÃ§lerini gÃ¶steren paylaÅŸÄ±mlarda, takÄ±mÄ±n 3. golÃ¼ne imza atan Pizzi'nin asker selamÄ± verdiÄŸi fotoÄŸrafÄ±n kullanÄ±lmasÄ± dikkati Ã§ekti.Â 

UEFA, A Milli TakÄ±m oyuncularÄ±nÄ±n Arnavutluk ve Fransa maÃ§larÄ±ndaki gol sevinÃ§lerinde asker selamÄ± vermesinin ardÄ±ndan, olasÄ± siyasi provokasyon iddiasÄ±yla TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu hakkÄ±nda geÃ§en ay disiplin soruÅŸturmasÄ± baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Portekizden asker selamlÄ± gol sevinci paylaÅŸÄ±mÄ±

Portekizden asker selamlÄ± gol sevinci paylaÅŸÄ±mÄ±

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