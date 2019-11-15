Portekiz'den asker selamlÄ± gol sevinci paylaÅŸÄ±mÄ±
Portekiz Futbol Federasyonu, Litvanya ile oynadÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta aÄŸlarÄ± sarsan Pizzi'nin gol sevincini, asker selamlÄ± fotoÄŸrafÄ±yla paylaÅŸtÄ±.Â
Portekiz Futbol Federasyonu, 2020 Avrupa ÅžampiyonasÄ± (EURO 2020) Elemeleri'nde milli takÄ±mÄ±n Litvanya ile oynadÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta aÄŸlarÄ± sarsan Pizzi'nin gol sevincini, asker selamlÄ± fotoÄŸrafÄ±yla paylaÅŸtÄ±.Â
Federasyonun resmi twitter hesabÄ±ndan, B Grubu'nda Portekiz'in Litvanya'yÄ± sahasÄ±nda 6-0 maÄŸlup ettiÄŸi karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n gollerini atan futbolcularÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± yayÄ±mladÄ±.Â
OyuncularÄ±n gol sevinÃ§lerini gÃ¶steren paylaÅŸÄ±mlarda, takÄ±mÄ±n 3. golÃ¼ne imza atan Pizzi'nin asker selamÄ± verdiÄŸi fotoÄŸrafÄ±n kullanÄ±lmasÄ± dikkati Ã§ekti.Â
UEFA, A Milli TakÄ±m oyuncularÄ±nÄ±n Arnavutluk ve Fransa maÃ§larÄ±ndaki gol sevinÃ§lerinde asker selamÄ± vermesinin ardÄ±ndan, olasÄ± siyasi provokasyon iddiasÄ±yla TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu hakkÄ±nda geÃ§en ay disiplin soruÅŸturmasÄ± baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.