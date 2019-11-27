Prosinecki dönemi sona erdi

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Kızılyıldız ve Kayserispor’u çalıştırdıktan sonra Azerbaycan Milli Takımı’nın başına geçen deneyimli teknik adam, 2018 Ocak’ından bu yana Bosna’nın başında bulunuyordu.

Federasyondan yapılan açıklamada “Robert Prosinecki ile olan birlikteliğimizi, karşılıklı anlaşma yoluyla sona erdirdik. Dün gece bir görüşme gerçekleştirdik. Bugün diğer yönetim kurulu üyelerimizle görüştük ve son kararı verdik” denildi.

Prosinecki’nin ayrılığının ardından en güçlü adayın, yolu Türkiye’den geçmiş başka bir isim olan Safet Susic olduğu belirtiliyor.

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