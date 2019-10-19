PSG, deplasmanda 4 golle kazandÄ±
Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Nice'i yÄ±ldÄ±zlarÄ±nÄ±n attÄ±ÄŸÄ± gollerle 4-1 yendi.Â
Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) lider Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Nice'i 4-1 yendi.Â
Allianz Riviera StadÄ±'nda oynanan ligin 10. haftasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda Nice, lider PSG'yi aÄŸÄ±rladÄ±. KarÅŸÄ±laÅŸmaya hÄ±zlÄ± baÅŸlayan PSG, 15. ve 21. dakikalarda Angel Di Maria'nÄ±n golleriyle ilk yarÄ±yÄ± 2-0 Ã¶nde kapadÄ±.Â
Ä°kinci yarÄ±da ataklarÄ±nÄ± sÄ±klaÅŸtÄ±ran Nice, 67. dakikada Ignatius Ganago'nun aÄŸlarÄ± sarsmasÄ±yla umutlandÄ±. PSG'de 83. dakikada oyuna giren Kylian Mbappe 88. dakikada, Mauro Ä°cardi ise 90+1. dakikada fileleri havalandÄ±rarak takÄ±mÄ±nÄ±n mÃ¼cadeleden 4-1 galip ayrÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±.Â
Nice'te Wylan Cyprien 74. dakikada ikinci sarÄ±dan, Christophe Herelle ise 77. dakikada doÄŸrudan kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶rerek takÄ±mÄ±nÄ± 9 kiÅŸi bÄ±raktÄ±.Â
Lider PSG, bu galibiyetle puanÄ±nÄ± 24'e Ã§Ä±karÄ±rken, Nice ise 13 puanda kaldÄ±.