08.12.2019 - 00:16 |
PSG deplasmanda kazandÄ±!
Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Montpellier'i 3-1 yendi.Â
Galatasaray'Ä±n UEFA Åžampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Montpellier'i 3-1 yendi.Â
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) 17. hafta mÃ¼cadelesinde lider PSG, Montpellier'in konuÄŸu oldu.Â
Ev sahibi ekip, Daniel Congre'nin 41. dakikada attÄ±ÄŸÄ± golle ilk yarÄ±yÄ± 1-0 Ã¶nde kapattÄ±. Montpellier'de Pedro Mendes 73. dakikada kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶rerek takÄ±mÄ±nÄ± 1 kiÅŸi eksik bÄ±raktÄ±. Rakibine sayÄ±sal Ã¼stÃ¼nlÃ¼k saÄŸladÄ±ktan sonra ataklarÄ±nÄ± artÄ±ran PSG, 74. dakikada Neymar, 76. dakikada Kylian Mbappe ve 81. dakikada Mauro Icardi'nin attÄ±ÄŸÄ± gollerle maÃ§Ä± 3-1 kazandÄ±.
Galatasaray, 11 AralÄ±k Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ UEFA Åžampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta mÃ¼cadelesinde PSG'nin konuÄŸu olacak.