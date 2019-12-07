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08.12.2019 - 00:16 |

PSG deplasmanda kazandÄ±!

Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Montpellier'i 3-1 yendi.Â

PSG deplasmanda kazandÄ±!

Galatasaray'Ä±n UEFA Åžampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Montpellier'i 3-1 yendi.Â 

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) 17. hafta mÃ¼cadelesinde lider PSG, Montpellier'in konuÄŸu oldu.Â 

Ev sahibi ekip, Daniel Congre'nin 41. dakikada attÄ±ÄŸÄ± golle ilk yarÄ±yÄ± 1-0 Ã¶nde kapattÄ±. Montpellier'de Pedro Mendes 73. dakikada kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶rerek takÄ±mÄ±nÄ± 1 kiÅŸi eksik bÄ±raktÄ±. Rakibine sayÄ±sal Ã¼stÃ¼nlÃ¼k saÄŸladÄ±ktan sonra ataklarÄ±nÄ± artÄ±ran PSG, 74. dakikada Neymar, 76. dakikada Kylian Mbappe ve 81. dakikada Mauro Icardi'nin attÄ±ÄŸÄ± gollerle maÃ§Ä± 3-1 kazandÄ±.

Galatasaray, 11 AralÄ±k Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ UEFA Åžampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta mÃ¼cadelesinde PSG'nin konuÄŸu olacak.

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