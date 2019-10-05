PSG, sahasÄ±nda farklÄ± kazandÄ±

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) lider Paris Saint-Germain (PSG), sahasÄ±nda Angers'i 4-0 yendi.Â

Galatasaray ile UEFA Åžampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan PSG, 9. hafta mÃ¼cadelesinde Angers'i aÄŸÄ±rladÄ±. BaÅŸkent temsilcisi, 13. dakikada Pablo Sarabia ve 37. dakikada Mauro Icardi'nin golleriyle ilk yarÄ±yÄ± 2-0 Ã¶nde kapadÄ±. 59. dakikada Idrissa Gueye ile farkÄ± artÄ±ran ev sahibi ekip, 90. dakikada BrezilyalÄ± yÄ±ldÄ±zÄ± Neymar'Ä±n golÃ¼yle sahadan 4-0'lÄ±k galibiyetle ayrÄ±ldÄ±.Â

Neymar, bu sezon Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 5 lig maÃ§Ä±nda 4. golÃ¼nÃ¼ attÄ±. Lider durumdaki PSG, bu galibiyetle puanÄ±nÄ± 21'e Ã§Ä±karÄ±rken, Angers 16 puanda kaldÄ±.