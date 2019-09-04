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04.09.2019 - 23:55| Fanatik

PSG'nin Devler Ligi kadrosu açıklandı

Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt olarak katılacak olan temsilcimiz Galatasaray'ın F Grubu'ndaki rakiplerinden PSG'nin kadrosu açıklandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2019-2020 sezonu grup kuraları çekildi. Monaco’daki Grimaldi Forum’da yapılan kura çekimine 4. torbadan dahil olan Galatasaray, A Grubu’nda Fransa’nın Paris Saint-Germain, İspanya’nın Real Madrid ve Belçika’nın Club Brugge takımları ile eşleşti. 

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PSG'nin bildirdiği kadro:

Kaleci: Navas, Rico

Defans: Dagba, Meunier, Silva, Kimpembe, Diallo, Kehrer, Marquinhos, Bernat, Kurzawa

Orta saha: Draxler, Verratti, Paredes, Sarabia, Herrera, Gueye

Forvet: Neymar, Mbappe, Cavani, Icardi, Di Maria, Choupo-Moting

PSGnin Devler Ligi kadrosu açıklandı

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