04.09.2019 - 23:55| Fanatik
PSG'nin Devler Ligi kadrosu açıklandı
Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt olarak katılacak olan temsilcimiz Galatasaray'ın F Grubu'ndaki rakiplerinden PSG'nin kadrosu açıklandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2019-2020 sezonu grup kuraları çekildi. Monaco’daki Grimaldi Forum’da yapılan kura çekimine 4. torbadan dahil olan Galatasaray, A Grubu’nda Fransa’nın Paris Saint-Germain, İspanya’nın Real Madrid ve Belçika’nın Club Brugge takımları ile eşleşti.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PSG'nin bildirdiği kadro:
Kaleci: Navas, Rico
Defans: Dagba, Meunier, Silva, Kimpembe, Diallo, Kehrer, Marquinhos, Bernat, Kurzawa
Orta saha: Draxler, Verratti, Paredes, Sarabia, Herrera, Gueye
Forvet: Neymar, Mbappe, Cavani, Icardi, Di Maria, Choupo-Moting