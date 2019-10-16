Quaresma: Asker selamında bir sorun yok

Sezon başında Beşiktaş'tan Kasımpaşa'ya transfer olan Ricardo Quaresma, A Milli Takımımız'ın Arnavutluk ve Fransa maçlarında yaptığı asker selamını değerlendirdi.

Portekizli yıldız Aspor canlı yayınında yaptığı açıklamalarda şunları söyledi;

'Türk Milli Takımı'nın gol sevincinde kimseye karşı herhangi bir saygısızlık olduğunu düşünmüyorum. Herkes golü istediği gibi kutlayabilir. Asker selamında bir sorun yok.' dedi.