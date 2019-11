Quaresma: Sosa ve Emre Belözoğlu'nu çok beğeniyorum

Kasımpaşa'nın kaptanı Ricardo Quaresma, birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Q7'nin sözleri: "Böyle bir kulübün kaptanlığını yapmak ve bana böyle bir sorumluluğun verilmesi benim için çok büyük gurur. Çok mutluyum bunun için. Ligin liderine karşı, iyi oyunculardan kurulu iyi bir takıma karşı oynayacağız. Orada isteyeceğimiz tek şey galibiyet olacak. Sahamızda fazlasıyla puan kaybettik. Kaybetmememiz gereken birçok puan kaybettik. Önümüzdeki hafta böyle olmayacaktır umarım. Benim adıma kazanmak için oynayacağım başka bir maç daha. Sivasspor'a karşı maalesef sezon başı Beşiktaş'la oynarken kaybettik, bu seferki kazanma şansımı değerlendirebilmek istiyorum.

"Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor şampiyonluğun doğal adayları"

Türkiye ligi her zaman rekabetçi bir lig, bu yıl da örneğini görüyoruz. Daha önce de başıma geldi, ligin lideri sonuncuya kaybedebiliyor, her maça gerçekten hazır olup konsantre çıkmanız lazım yoksa beklenmedik sonuçlar alabiliyorsunuz sıralamadan bağımsız. Bu rekabetçi ortamın devam etmesi taraftarlar, sahaya çıkan oyuncular ve teknik ekipler adına çok güzel bir şey. Dürüst olmak gerekirse bu sezonu tahmin edebilmek oldukça zor. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un istikrarlı ve düzenli olmayan skorları var. Bir hafta kazanıp diğer hafta kaybedebiliyorlar. Bu 4 takım şampiyonluğun doğal adayları. Diğer takımlar da iyi sonuçlar elde edebiliyorlar. Benim açımdan bu sene bu takımlardan biri şampiyon olur ve öne çıkar demek zor çünkü düzenli ve istikrarlı sonuçlar alamıyorlar şu an. Sosa ve Emre Belözoğlu'nu çok beğeniyorum. Emre yaşına göre harika oynuyor. Beşiktaş'ı takip ediyorum. Benim için ayrı bir önem taşıyor. Oradan doğru bir şekilde ayrılmadım. Taraftarlar hep kalbimde. Onlarla güzel bir bağımız zor."