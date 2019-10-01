17. DÃ¼nya Atletizm ÅžampiyonasÄ±'nda erkekler 200 metre finalinde mÃ¼cadele eden milli sporcu Ramil Guliyev, 5. oldu. Katar'Ä±n baÅŸkenti Doha'da dÃ¼zenlenen ÅŸampiyonanÄ±n beÅŸinci gÃ¼nÃ¼nde erkekler 200 metre finalinde piste Ã§Ä±kan Ramil Guliyev, 20.07'lik derecesiyle 5. sÄ±rayÄ± aldÄ±.

Temmuz ayÄ±nda 19.50 ile tÃ¼m zamanlarÄ±n 8. en hÄ±zlÄ± derecesini yakalayan 22 yaÅŸÄ±ndaki ABD'li Noah Lyles, 19.83'lÃ¼k derecesiyle altÄ±n madalyaya uzandÄ±.

KanadalÄ± Andre de Grasse 19.95 ile gÃ¼mÃ¼ÅŸ, Ekvadorlu Alex Quinonez de 19.98 ile bronz madalya kazandÄ±.

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