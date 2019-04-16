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16.04.2019 - 20:04 |

Real Betis, Lo Celso'nun bonservisini aldı

Real Betis, Paris Saint Germain'den kiraladığı Giovani Lo Celso'nun bonservisinin 22 milyon euro karşılığında alındığını ve 2023 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Real Betis, Lo Celso'nun bonservisini aldı

İspanya La Liga takımlarından Real Betis'ten sezon sonu yaklaşırken flaş bir hamle geldi. Yeşil beyazlı takım, bu sezon gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan orta saha oyuncusu Giovani Lo Celso'nun bonservisinin 22 milyon euro karşılığında alındığını resmen açıkladı.

Yapılan açıklamada Arjantin'li oyuncuyla 2023 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

İspanyol temsilcisinin Paris Saint Germain'den kiraladığı 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon forma giydiği 41 maçta 15 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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