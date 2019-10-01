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01.10.2019 - 18:27 |

Real Madrid - Club Brugge (CANLI)

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın A Grubu'ndaki rakipleri Real Madrid ve Club Brugge Bernabeu'da karşı karşıya geliyor.

Real Madrid - Club Brugge (CANLI)

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda Real Madrid, Santiago Barnebau'da Club Brugge'u konuk edecek. Grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda PSG'ye 3-0 mağlup olan Real Madrid, ilk maçında Galatasaray ile golsüz berabere kalan Club Brugge'u konuk ediyor...

Santiago Bernabeu Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.55'te başladı. Mücadeleyi Skorer'den canlı anlatımıyla aktarıyoruz... 

Real Madrid - Club Brugge (CANLI)

 

İLK 11'LER:

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Nacho, Kroos, Modric, Casemiro, Hazard, Lucaz Vazquez, Benzema

Club Brugge: Mignolet, Ricca, Deli, Mechele, Mata, Rits, Vormer, Vanaken, Diatta, Tau, Dennis

 

 

 

 

 

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