Real Madrid deplasmanda Sevilla'yÄ± yendi

Ä°spanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 5. haftasÄ±nda Real Madrid, deplasmanda Sevilla'yÄ± 1-0 yendi.Â

Real Madrid'e 3 puanÄ± getiren golÃ¼ 65. dakikada Karim Benzema attÄ±. FransÄ±z futbolcu, La Liga'da geride kalan 5 haftada 5 gol atarken, 3. haftada deplasmandaki Villarreal karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda tÃ¼m maÃ§larda rakip aÄŸlarÄ± havalandÄ±rdÄ±.Â

DiÄŸer yandan haftaya lider giren Sevilla, aldÄ±ÄŸÄ± maÄŸlubiyetle 10 puanda kalÄ±p, 5'inci sÄ±raya geriledi. La Liga'nÄ±n yeni lideri, sahasÄ±nda oynadÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta Alaves'i 2-0 yenen ve puanÄ±nÄ± 11'e Ã§Ä±karan Athletic Bilbao oldu.Â

Bask takÄ±mÄ±nÄ±n 1993 yÄ±lÄ±ndan bu yana en iyi lig baÅŸlangÄ±cÄ±nÄ± yapmasÄ± dikkati Ã§ekti. Athletic Bilbao ile aynÄ± puana gelen Real Madrid ise haftayÄ± averajla 2. sÄ±rada kapattÄ±.