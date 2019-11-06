Real Madrid Galatasaray maçı ne zaman? Maç saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, Real Madrid'le karşılaşıyor. Maçın anlamı büyük... Aslan kaybederse tur umudunu yitirecek. Galip geldiği takdirde ise büyük bir avantaj elde etmiş olacak. Peki, Real Madrid Galatasaray maçı ne zaman? Maç saat kaçta, hangi kanalda?

REAL MADRİD GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid Galatasaray maçı 6 Kasım Çarşamba 23.00'de Santiago Bernabeu'da oynanacak. Mücadeleyi, Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek. Müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Real Madrid - Galatasaray muhtemel 11'ler:

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Rodrygo, Hazard, Benzema

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Ömer Bayram, Babel, Andone

Aşil tendonunda ağrısı olan ve ayak bileği kemiği ile yumuşak dokusunda ödemi bulunan Falcao, yaklaşık 1 aydır formasından uzak. Kolombiyalı golcü, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor, Real Madrid, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor maçlarının ardından ikinci Real Madrid müsabakasında da sahaya çıkamayacak. Süper Lig’deki Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan Şener Özbayraklı da yarın sahadaki yerini alamayacak. Real Madrid’de ise Nacho ile Gareth Bale, sakatlıkları nedeniyle Galatasaray’a karşı görev yapamayacak.

Falcao ve Şener, Real Madrid maçında yok

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında deplasmanda karşı karşıya geleceği Real Madrid maçının kamp kadrosu açıklandı. Sakatlığı süren Şener Özbayraklı ve Radamel Falcao kadroda yer almadı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında deplasmanda İspanyol ekibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekibin kamp kadrosu belirlendi. Galatasaray’ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao ile Şener Özbayraklı kadroda yer almadı.

Sarı-kırmızılıların Real Madrid maçı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

"Fernando Muslera, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Batuhan Şen, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina"

SON 9 RESMİ MAÇTA 2 GALİBİYET

Galatasaray, çıktığı son 9 resmi maçta sadece 2 kez kazanabildi. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig’in 4. haftasında 13 Eylül’de 1-0 kazandığı Kasımpaşa mücadelesinden sonra 9 resmi maça çıktı. Ligde 6 maç yapan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise 3 karşılaşmada boy gösterdi. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte ligde 2 galibiyet alabilirken, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise 3 karşılaşmada 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet gördü.

GOL YOLLARINDA ETKİSİZ KALDI

Galatasaray, bu sezon çıktığı 14 resmi müsabakada gol yollarındaki etkisiz bir görüntü çizdi. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve TFF Süper Kupa’da oynadığı 14 karşılaşmada 12 gol atarken, kalesinde ise 11 gole engel olamadı. Galatasaray, söz konusu karşılaşmaların yarısında fileleri havalandıramadı. Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda beşer galibiyet ve beraberlik ile 4 mağlubiyet yaşadı.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE GOL ATAMAYAN TEK TAKIM

Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda bu sezon gol sevinci yaşayamayan tek takım oldu. Toplam 8 grupta 32 takımın mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi’nde geride kalan 3. hafta maçlarının ardından, Galatasaray hariç tüm takımlar en az 1 kez gol buldu.

GALATASARAY İLE REAL MADRİD 9. RANDEVUDA

Galatasaray, Real Madrid ile bugüne kadar resmi maçlarda 8 kez karşı karşıya geldi. İki takım ilk müsabakalarına 25 Ağustos 2000 tarihinde UEFA Süper Kupa’da çıktı. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar uzatmalarda Mario Jardel’in attığı altın golle kazanmış ve kupaya uzanan taraf olmuştu.

Galatasaray ile Real Madrid arasında oynanan 8 karşılaşmada sarı-kırmızılılar 3, eflatun-beyazlılar da 5 kez sahadan galip ayrıldı. Aslan, Madrid kalesine 10 gol atarken, kalesinde ise 22 gol gördü.

İSPANYOLLAR İLE 32 KEZ KARŞILAŞTI

Galatasaray, İspanyol takımları ile bugüne kadar 32 kez mücadele etti. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 8 kez sahadan galip ayrılırken, 18 defa da rakiplerine mağlup oldu. 6 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Bu maçlarda Galatasaray 31 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 58 gole engel olmadı.

AVRUPA KUPALARINDA 283. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 282 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 99 kez sahadan galip ayrılırken, 109 defa da rakiplerine mağlup oldu. 74 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan 282 maçta Cimbom, rakip fileleri 376 kez havalandırırken, kalesinde ise 416 gol gördü.

Madrid deplasmanından Aslan galip ayrılması durumunda, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini alacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDEKİ 114. MÜSABAKA

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar 113 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakaların 28’inden galibiyetle ayrılırken, 57 defa da rakiplerine boyun eğdi. 28 maç ise berabere sona erdi. Galatasaray, attığı 111 gole karşın kalesini 185 gole kapatamadı.

Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray’ın başında bugüne kadar 75 kez Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda Terim’in öğrencileri 30 galibiyet, 29 mağlubiyet ve 16 beraberlik aldı.