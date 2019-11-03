Real Madrid Galatasaray ne zaman saat kaçta? GS maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki temsilcimiz Galatasaray, 4. maçında İspanyol devi Real Madrid'e Santiago Bernabeu'da konuk olmaya hazırlanıyor. Grupta ilk 3 maçında galibiyetle tanışamayan Cimbom, şeytanın bacağını kırmak istiyor. Peki Real Madrid Galatasaray ne zaman saat kaçta hangi kanalda?



REAL MADRID GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?



Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta mücadelesine sahne olacak Real Madrid Galatasaray maçı 6 Kasım Çarşamba günü TSİ: 23:00'de oynanacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Real Madrid: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Valverde, Casemiro, Kroos; Hazard, Benzema, Rodrygo.



Galatasaray: Muslera; Mariano, Luyindama, Marcão, Nagatomo; N'Zonzi, Seri, Donk; Belhanda, Babel; Andone