03.11.2019 - 18:37 |
Real Madrid Galatasaray ne zaman saat kaçta? GS maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Şampiyonlar Ligi
Real Madrid Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Devler liginde bu yıl ülkemizi temsil eden Galatasaray, A Grubu'ndaki 4. maçında Real Madrid deplasmanına çıkıyor. İstanbul'da oynanan ilk maçta rakibine 1-0 mağlup olan temsilcimiz, bu kez 3 puanı kazanan taraf olmak istiyor. Peki Real Madrid Galatasaray ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki temsilcimiz Galatasaray, 4. maçında İspanyol devi Real Madrid'e Santiago Bernabeu'da konuk olmaya hazırlanıyor. Grupta ilk 3 maçında galibiyetle tanışamayan Cimbom, şeytanın bacağını kırmak istiyor. Peki Real Madrid Galatasaray ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
REAL MADRID GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta mücadelesine sahne olacak Real Madrid Galatasaray maçı 6 Kasım Çarşamba günü TSİ: 23:00'de oynanacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Valverde, Casemiro, Kroos; Hazard, Benzema, Rodrygo.
Galatasaray: Muslera; Mariano, Luyindama, Marcão, Nagatomo; N'Zonzi, Seri, Donk; Belhanda, Babel; Andone