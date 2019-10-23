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23.10.2019 - 01:33 |

Real Madrid Galatasaray ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçı

Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki temsilcimiz Galatasaray, 4. maçında İspanyol devi Real Madrid'e Santiago Bernabeu'da konuk olmaya hazırlanıyor. Grupta ilk 3 maçında galibiyetle tanışamayan Cimbom, şeytanın bacağını kırmak istiyor. Peki Real Madrid Galatasaray ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Real Madrid Galatasaray ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçı

REAL MADRID GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta mücadelesine sahne olacak Real Madrid Galatasaray maçı 6 Kasım Çarşamba günü TSİ: 23:00'de oynanacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Valverde, Casemiro, Kroos; Hazard, Benzema, Rodrygo.

Galatasaray: Muslera; Mariano, Luyindama, Marcão, Nagatomo; N'Zonzi, Seri, Donk; Belhanda, Babel; Andone 

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