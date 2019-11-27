Real Madrid - PSG: 2-2

Real Madrid ile PSG arasında oynanan maç nefesleri keserken, PSG 2-0 geride olduğu maçta son dakikalarda arka arkaya bulduğu gollerle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Real Madrid'in gollerini 17. ve 79. dakikalarda Karim Benzema kaydederken, PSG'nin golleri de 81. dakikada Kylian Mbappe ve 83. dakikada Pablo Sarabia'dan geldi.

Bu sonucun ardından 13 puana yükselen PSG lider olarak, Real Madrid ise 8 puanla ikinci sırada bir üst tura çıkmayı garantiledi. Grupta oynanan diğer maçta temsilcimiz Galatasaray, Club Brugge'la 1-1 berabere kaldı.

1- PSG / 13 puan

2- Real Madrid / 8 puan

3- Club Brugge / 3 puan

4- GALATASARAY / 2 puan