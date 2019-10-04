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04.10.2019 - 16:22 | | FANATİK

Real Madrid'de Marcelo şoku!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakibi Real Madrid'de Marcelo şoku yaşanıyor. Dünyaca ünlü sol bekin sağ ayağındaki sakatlık nedeniyle bugünkü antrenmanı yarıda bıraktığı açıklandı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakibi Real Madrid'de Marcelo şoku yaşanıyor. Takımının La Liga'nın 8. haftasında Granada'yla oynayacağı maç öncesinde gerçekleştirdiği son antrenmanı yarıda bırakan dünyaca ünlü sakatlandığı açıklandı.

İspanyol devinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 31 yaşındaki yıldız ismin sağ bacağında gerilme olduğu ve tedavisine başlandığı belirtildi. Granada karşısında forma giyemeyecek olan Marcelo, sakatlığı nedeniyle dört maç kaçırdıktan sonra hafta içinde oynanan Club Brugge karşılaşmasıyla sahalara dönmüştü.

Real Madridde Marcelo şoku

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