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02.01.2020 - 12:34 |

Real Madridâ€™den flaÅŸ hamle! Ethan Mbappe...

Real Madrid, uzun sÃ¼redir istediÄŸi Kylian Mbappe konusunda transferde hamle arÄ±yor. Eflatun-beyazlÄ±lar, yÄ±ldÄ±z oyuncunun 13 yaÅŸÄ±ndaki kardeÅŸini transfer ederek farklÄ± bir yol izlemek istiyor.Â

Real Madridâ€™den flaÅŸ hamle! Ethan Mbappe...

Avrupa futbolunun dev kulÃ¼plerinden Real Madrid, uzun sÃ¼redir peÅŸinde olduÄŸu Kylian Mbappe konusunda farklÄ± bir hamleye giriÅŸti. Transfer konusunda yatÄ±rÄ±m yapacak olan Ä°spanyol kulÃ¼bÃ¼, Kylian Mbappeâ€™yi ikna etmeden Ã¶nce kardeÅŸini kulÃ¼be kazandÄ±racak.

Åžu anda PSGâ€™nin akademisinde oynayan 13 yaÅŸÄ±ndaki Ethan Mbappe iÃ§in Real Madrid hamle hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±yor. AS Gazetesiâ€™nin haberine gÃ¶re, 13 yaÅŸÄ±ndaki Ethanâ€™Ä± transfer edip, Kylian Mbappeâ€™nin de yolunun aÃ§Ä±lmasÄ± amaÃ§lanÄ±yor.

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Mbappe kardeÅŸlerin de Real Madridâ€™e sÄ±cak bakmasÄ±ndan dolayÄ± bu transferin mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶zÃ¼ktÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ethan Mbappe de Kylian Mbappe gibi forvet oynuyor.

Real Madridâ€™den flaÅŸ hamle Ethan Mbappe...

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