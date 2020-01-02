Real Madridâ€™den flaÅŸ hamle! Ethan Mbappe...

Avrupa futbolunun dev kulÃ¼plerinden Real Madrid, uzun sÃ¼redir peÅŸinde olduÄŸu Kylian Mbappe konusunda farklÄ± bir hamleye giriÅŸti. Transfer konusunda yatÄ±rÄ±m yapacak olan Ä°spanyol kulÃ¼bÃ¼, Kylian Mbappeâ€™yi ikna etmeden Ã¶nce kardeÅŸini kulÃ¼be kazandÄ±racak.

Åžu anda PSGâ€™nin akademisinde oynayan 13 yaÅŸÄ±ndaki Ethan Mbappe iÃ§in Real Madrid hamle hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±yor. AS Gazetesiâ€™nin haberine gÃ¶re, 13 yaÅŸÄ±ndaki Ethanâ€™Ä± transfer edip, Kylian Mbappeâ€™nin de yolunun aÃ§Ä±lmasÄ± amaÃ§lanÄ±yor.

Mbappe kardeÅŸlerin de Real Madridâ€™e sÄ±cak bakmasÄ±ndan dolayÄ± bu transferin mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶zÃ¼ktÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ethan Mbappe de Kylian Mbappe gibi forvet oynuyor.

Â

Â

Â