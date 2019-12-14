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14.12.2019 - 17:58 |

Real Sociedad - Barcelona 2-2

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona, deplasmanda Real Sociedad ile 2-2 berabere kaldı.

Real Sociedad - Barcelona 2-2

 Ligde 17. hafta maçında Barcelona, Real Sociedad'ın konuğu oldu.

Karşılaşmada ev sahibi ekip, 12. dakikada Mikel Oyarzabal'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Barcelona, 38. dakikada Antoine Griezmann'ın kaydettiği golle skora denge getirdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

Maçın 49. dakikasında Luis Suarez, deplasmanda Barcelona'yı 2-1 öne geçirdi. Real Sociedad, bu gole 62. dakikada Alexander Isak ile karşılık verirken, mücadele 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla Barcelona puanını 35'e, Real Sociedad ise 28'e çıkardı.

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