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2019 FIBA DÃ¼nya KupasÄ± E Grubu son maÃ§Ä±nda Ã‡ekya'ya 91-76 maÄŸlup olan A Milli Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n yardÄ±mcÄ± antrenÃ¶rÃ¼ Recep Åžen, yenilgiden dolayÄ± Ã¶zÃ¼r diledi.

BaÅŸantrenÃ¶r Ufuk SarÄ±ca'nÄ±n boÄŸazÄ±ndaki rahatsÄ±zlÄ±k nedeniyle basÄ±n toplantÄ±sÄ±na katÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Åžen, "HocamÄ±zÄ±n sesi iyi deÄŸil, o yÃ¼zden gelemedi. Ã‡ekya'yÄ± tebrik ediyoruz. KazanmayÄ± hak ettiler." dedi.

Kazanmak iÃ§in Ã§ok ÅŸey yaptÄ±klarÄ±nÄ± ancak baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Åžen, "Ã‡ekya, Shenzhen'i daha Ã§ok hak etti. MaÃ§Ä±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ periyodunda oyuna girmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. SonuÃ§ta kaybettik, Ã¶zÃ¼r diliyoruz. Shenzhen'e gitmek istiyorduk ama yapamadÄ±k. TaraftarlarÄ±mÄ±zdan ve Ã¼lkemizden Ã¶zÃ¼r diliyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

Milli oyuncu Metecan Birsen ise Ã‡ekya'yÄ± galibiyetinden dolayÄ± tebrik ederek, "Ä°yi takÄ±m olduÄŸumuza inanÄ±yorum. KazanmalÄ±ydÄ±k ama olmadÄ±." ifadelerini kullandÄ±.

Ã‡ekya cephesi

Ã‡ekya BaÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Ronen Ginzburg ise TÃ¼rkiye'nin hÄ±zlÄ± hÃ¼cumlarÄ±na izin vermediklerini vurgulayarak, "Her ÅŸey Ã§ok iyi gitti. Her ÅŸeyi Ã§ok iyi yaptÄ±k. Her zaman inandÄ±k." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

TÃ¼rkiye karÅŸÄ±sÄ±nda etkili bir oyun sergileyen Ondrej Balvin de rakiplerinin iyi bir ekip olduÄŸunu ama kazanmayÄ± hak ettiklerini dile getirdi.