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22.11.2019 - 11:12 |

Red Bull Challengers Sporcu Atölyesi ilham verdi

Aktif yaşam topluluğu Red Bull Challengers, spor performansını daha ileriye taşımak ve her gün yeniden kendine meydan okumak için uzmanların bilgi ve tecrübeleri ışığında bir Sporcu Atölyesi düzenledi. İstanbul Bebek’teki Sweaters Hub’da gerçekleştirilen atölyeye aktif yaşamı benimseyen kanaat önderleri, antrenörler ve koşu grupları katıldı. Life On Concept ekibinden Diyetisyen Coşku Mutlu, fizyoterapist Ferdi Kurtoğlu ve psikolog Berceste Şeber, sporcu beslenmesi, fizyolojisi psikolojisi hakkında ilham verici konuşmalar yaptı.

Red Bull Challengers Sporcu Atölyesi ilham verdi

Aktif yaşamı benimseyen spor profesyonelleri ve gönüllülerinden oluşan Red Bull Challengers, insanları aktif bir yaşam için motive etmeyi ve onlara ilham vermeye devam ediyor. Aktif yaşam doğrultusunda daha iyi performans gösterebilmek için kendisine meydan okuyanlardan oluşan Red Bull Challengers, Sporcu Atölyesi’nde bir araya geldi.

Katılımcılar, Elif Boyner’in kurucusu olduğu SWEATers tarafından Bebek’te açılan, spor tutkunlarının buluşma noktası SWEATers Hub’da gerçekleştirilen Red Bull Challengers Sporcu Atölyesi’nde, antrenman öncesinde ve sonrasında gerekli beslenme hazırlıklarından, sakatlanmalara karşı korunma yolları ve kendilerine meydan okumaya destek olacak zihin pratiğini oluşturmaya kadar kapsamlı bilgileri uzmanlarından dinlediler. Life On Concept ekibinden diyetisyen Coşku Mutlu, fizyoterapist Ferdi Kurtoğlu ve psikolog Berceste Şeber, sporcu beslenmesi, fizyolojisi ve psikolojisi hakkında ilham verici konuşmalar gerçekleştirdi. Atölyede aktif yaşamı benimseyen kanaat önderleri, antrenörler yanı sıra No. Reason Co, KSK ONE Team, Beat Run Crew, Rundamentals, Runarchy ve Ankarunning gibi önde gelen koşu grupları da yer aldı.

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