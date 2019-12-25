Rekorların kıtası

CELAL UMUT EREN

Avrupa futbolunda 2009-2019 yılları arasında geçen 10 yıllık süreçte en çok konuşulan konuların başında transferler geliyor. Her yıl yenilenen transfer rekorları tarihe geçerken, kulüplerin ve doğal olarak liglerde harcanan paralar öne çıktı.

Transfermarkt verilerine göre hazırlanan raporda, Avrupa'nın 5 büyük ligi yine başı çekti. Bu 10 yıllık süreçte Abu Dabi, Dubai ve Katar gibi zengin şirketlerin devreye girmesiyle transfer rakamları inanılmaz boyutlara ulaştı.

Edinilen raporda, Manchester City'nin de etkisiyle transfer dönemlerinde İngiltere Premier Lig 10 yılda 4.7 milyar sterlin gelir, 8.2 milyar sterlin de harcama ile ilk sırayı aldı. İspanya La Liga da 3.4 milyar sterlin gelir ve 4.6 milyar sterlin harcama ile ikinci, İtalya Serie A 3.0 milyar sterlin gelir ve 4.3 milyar sterlin harcama ile üçüncü, Fransa Ligue 1 1.3 milyar sterling gelir ve 1.9 milyar sterlin harcama ile dördüncü, son olarak Almanya Bundesliga 1.3 milyar sterlin gelir ve 1.8 milyar sterlin harcama ile beşinci sırada geldi. 25 kulüplük listede de tamamen Avrupa'nın 5 büyük liginin takımları yer buldu.

Kulüpler arasında yapılan listede, Manchester City, Abu Dabili sahiplerinin bonkörlüğüyle 425 milyon sterlin gelir elde ederken, 1.5 milyar sterlinlik harcama yaptı. City'nin aradaki kaybı 1.0 milyar sterlin oldu.

Hemen arkasından Barcelona, 747 milyon sterlin gelir, 1.3 milyar sterlin harcama yaparak 2. sıraya oturdu. Real Madrid, 731 milyon sterlin gelir, 1.2 milyar sterlin harcama yaptı. Barça'nın kaybı 583 milyon sterlin olurken, Real Madrid'in kaybı 509 milyon sterlini buldu.

Kar elde eden kulüpler arasında Monaco'nun gelmesi dikkat çekti. 893 milyon sterlin gelir elde edip, 755 milyon sterlin harcama yapan Monaco, toplamda 139 milyon euro kar buldu. Alman ekibi Borussia Dortmund da 640 milyon sterlin gelir elde edip, 577 milyon euro harcama yaptı ve 63 milyon euro kar yakaladı.

Ronaldo faktörü

2009-2019 yılları arasındaki süreçte Cristiano Ronaldo hem Real Madrid hem de Juventus transferiyle dikkat çekti. 2009 yılında Real Madrid'e 94 milyon euroya giderken, 2018 yılında da Juventus'a 100 milyon euroyu bulan bir bedelle imza atmıştı.

En çok Neymar

Transfer piyasasının son 10 yıllık sürecinde etkili olan bir diğer isim de Neymar idi. Brezilyalı önce 2013'de 88 milyon euroya Santos'tan Barcelona'ya geçti. Ardından 2017'de PSG'ye 222 milyon euro gibi rekor bir bedelle transfer olan Neymar, bu dönemde Avrupa'da en fazla transferden para kazanan oyuncu oldu.

PSG etkisi

Katar'lı sahipleriyle transferin hızlı takımı olan PSG, Neymar ve Mbappe transferleri başta olmak üzere son 10 yıla damgasını vurdu. İki yıldıza 400 milyon euroya yakın para ödeyen PSG, sterlin üzerinden yapılan hesaplamada da 1.1 milyar sterlin harcama yaptı, 411 milyon sterlin gelir sağladı.

PSG'nin 10 yılda zararı 769 milyon sterlin oldu.

Finansal Fair Play devreye girdi

2009-2019 arasında 10 yıllık süreçte transfer piyasasını etkileyen en önemli faktörlerden biri UEFA'nın getirdiği Finansal Fair Play kriterleri oldu. 2011 yılında devreye giren Finansal Fair Play kriterleri her yıl daha çok konuşulmaya başlandı.



