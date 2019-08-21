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21.08.2019 - 22:34

Ricardo Quaresma Beşiktaş'ta kalacağını açıkladı!

Ricardo Quaresma, Instagram hesabından yaptığı açıklamada Beşiktaş'ta kalacağını açıkladı.

Ricardo Quaresma Beşiktaş'ta kalacağını açıkladı!

Ricardo Quaresma, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, hakkında çıkan haberlerin yalan olduğunu belirtti ve Beşiktaş'ta kalacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Portekizli oyuncu, "Sözleşmemin son senesi ve ben kulübüme, takımıma, taraftarlara yardım etmek ve şampiyon olmak için kalacağım. Hepinize sarılıyorum. Sonsuza kadar Beşiktaş." ifadelerini kullandı.

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