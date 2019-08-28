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28.08.2019 - 16:32| Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)

Quaresma adım adım Kasımpaşa'ya

Beşiktaş'ın kendisine kulüp bulmasını istediği Ricardo Quaresma Kasımpaşa'ya imza atıyor.

Kasımpaşa kanadından gelen bilgilere göre, Portekizli yıldızın lacivert-beyazlılar ile prensip anlaşmasına vardığı ve bu transferin her an resmiyete dökülebileceği belirtildi.

Kasımpaşa ile Quaresma arasında yapılacak sözleşmenin 1+1 yıllık olacağı öğrenilirken; Beşiktaş, 35 yaşındaki oyuncu için Kasımpaşa'dan herhangi bir bonservis bedeli talep etmeyi düşünmüyor.

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'tan yapılan açıklamada yıldız futbolcudan kendisine kulüp bulmasının istendiği, takımdan ayrılmadığı takdirde de kadro dışı kalacağı belirtilmişti.

Quaresma adım adım Kasımpaşaya

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