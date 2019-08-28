Quaresma adım adım Kasımpaşa'ya

Kasımpaşa kanadından gelen bilgilere göre, Portekizli yıldızın lacivert-beyazlılar ile prensip anlaşmasına vardığı ve bu transferin her an resmiyete dökülebileceği belirtildi.

Kasımpaşa ile Quaresma arasında yapılacak sözleşmenin 1+1 yıllık olacağı öğrenilirken; Beşiktaş, 35 yaşındaki oyuncu için Kasımpaşa'dan herhangi bir bonservis bedeli talep etmeyi düşünmüyor.

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'tan yapılan açıklamada yıldız futbolcudan kendisine kulüp bulmasının istendiği, takımdan ayrılmadığı takdirde de kadro dışı kalacağı belirtilmişti.