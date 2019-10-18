Demir Grup Sivasspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ RÄ±za Ã‡alÄ±mbay, SÃ¼per Lig'in 8. haftasÄ±nda 3-2 kaybettikleri Galatasaray maÃ§Ä±nda maÄŸlubiyete raÄŸmen futbolcularÄ±nÄ±n performansÄ±ndan memnun olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â

TÃ¼rk Telekom StadÄ±'nda oynanan mÃ¼sabakanÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulunan Ã‡alÄ±mbay, "Ã‡ok gÃ¼zel bir lig maÃ§Ä± oldu. MaÃ§Ä±n iÃ§inde her ÅŸey vardÄ±. Ã‡ok gÃ¼zel pozisyonlar, kartlar, kaÃ§an goller, penaltÄ± vardÄ±. TakÄ±mÄ±mdan memnunum. MaÃ§Ä±n baÅŸÄ±ndan sonuna kadar hiÃ§ oyundan kopmadÄ±k. 10 kiÅŸi kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda da sadece golÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼k. Her zaman, her yerde iÃ§eride dÄ±ÅŸarÄ±da galibiyeti ve golÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼nen bir takÄ±m oluÅŸturdum. BugÃ¼n de bunu gÃ¶sterdik. Galatasaray gibi bir takÄ±ma 10 kiÅŸi 45 dakika oynamak kolay deÄŸil ama bunu iyi baÅŸardÄ±k. Net pozisyonlar bulduk ama maalesef son paslarÄ±mÄ±zÄ± deÄŸerlendiremedik. Oyundan kopmayan, disiplini bÄ±rakmayan bir Sivasspor vardÄ±. BÃ¼tÃ¼n oyuncularÄ±mÄ± tebrik ediyorum." diye konuÅŸtu.Â

MaÃ§Ä±n 48. dakikasÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶ren Isaac Cofie'nin ikinci sarÄ± kartÄ±nÄ±n aÄŸÄ±r karar olduÄŸunu savunan Ã‡alÄ±mbay, "Bize gÃ¶re biraz aÄŸÄ±r bir karardÄ±. Oyuncumuz topa vuruyor ama dÃ¼ÅŸerken rakibinin ayaÄŸÄ±na basÄ±yor. KasÄ±tlÄ± bir ÅŸey deÄŸildi. O kadar aÄŸÄ±r kart gÃ¶stermemesi gerekiyordu ama maalesef bÃ¶yle bir karar verdi. KaybettiÄŸimiz iÃ§in Ã¼zgÃ¼nÃ¼z ama son girdiÄŸimiz pozisyonlarÄ± deÄŸerlendirebilseydik buradan rahatlÄ±kla puanla dÃ¶nerdik." ifadelerini kullandÄ±.