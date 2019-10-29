Robot Veysi tarihe geçti

Beşiktaş-Galatasaray maçını statta takip eden Vodafone’un sevimli robotu Veysi, futbolcularla “çak” yaptı, taraftarları selamladı ve “derbi izleyen ilk robot” unvanını aldı. Dev maç öncesi takım otobüsünden inen Beşiktaşlı futbolcuları karşılayan Robot Veysi, siyah-beyazlı takımın soyunma odasına nazar boncuğu asarak futbolculara şans diledi.



Saha kenarında taraftarlara selam veren Robot Veysi, onlarla fotoğraf çektirdikten sonra Vodafone locasına giderken, buradaki misafirlerin sorularına cevap verdi. 10 dil bilen Robot Veysi, yüz tanıma özelliği sayesinde tanıştığı kişiyi unutmuyor, konuştuğu kişilerin yaş, cinsiyet ve duygu durumlarını belirleyerek kişiye özel sohbet başlatabiliyor.