Roma Başakşehir maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak?

Roma Başakşehir maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. İtalya'da oynanacak ve büyük merakla beklenen zorlu maç için temsilcimiz Başakşehir hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı. İşte Roma Başakşehir maçı ile ilgili tüm ayrıntılar...



ROMA BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?



UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçına sahne olacak Roma Başakşehir maçı 19 Eylül Perşembe akşamı TSİ 22:00'de başlayacak ve mücadele beIN Sports HD2'den canlı yayınlanacak.

AVRUPA'DA 21. MAÇ!



Medipol Başakşehir, Roma mücadelesiyle Avrupa kupalarındaki 21. maçına çıkacak. Turuncu-lacivertliler, geride kalan 20 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı.

Medipol Başakşehir'in yeni teknik direktörü Okan Buruk, Roma mücadelesiyle Avrupa'daki 3. sınavını verecek. Turuncu-lacivertli takımın başında daha önce Olympiakos'a karşı çıktığı 2 maçta da yenilgi yaşayan Buruk, Roma karşısında ilk galibiyetini arayacak.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Martin Skrtel, Roma karşısında görev yapamayacak. Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile yapılan mücadelede sakatlanan Slovak oyuncu, İtalya deplasmanında forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertlilerde Gökhan İnler ve Kerim Frei da UEFA listesinde yer almadığı için Roma karşısında kadroda bulunamayacak.