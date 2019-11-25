Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBasaksehir HaberleriRoma öncesi Başakşehir'e taraftardan destek!
25.11.2019 - 21:32 | | AA

Roma öncesi Başakşehir'e taraftardan destek!

UEFA Avrupa Ligi'nde Roma ile karşılaşacak Medipol Başakşehir'e taraftarı destek verdi.

Roma öncesi Başakşehir'e taraftardan destek!

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde 28 Kasım Perşembe günü sahasında İtalya temsilcisi Roma ile yapacağı J Grubu 5. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü. 

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda pas çalışmalarının ardından çift kale maç oynandı.

 Öte yandan idmanı, Medipol Başakşehir taraftarı da takip etti. Teknik heyet ve futbolcular, antrenman öncesinde turuncu-lacivertli taraftarlarla fotoğraf çektirdi. 

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla Roma mücadelesinin hazırlıklarına devam edecek.

Roma öncesi Başakşehire taraftardan destek

    Club Brugge, Galatasaray hazırlıklarını tamamladı
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Galatasaray Club Brugge hangi kanalda canlı izlenecek? GS maçı ne zaman saat kaçta?

    Galatasaray Club Brugge hangi kanalda canlı izlenecek? GS maçı ne zaman saat kaçta?

    Galatasaray'da Muslera gelişmesi!

    Galatasaray'da Muslera gelişmesi!

    Trabzonspor-Getafe maçı biletleri satışa çıktı

    Trabzonspor-Getafe maçı biletleri satışa çıktı

    Galatasaray'da hazırlıklar tamam! Muslera müjdesi...

    Galatasaray'da hazırlıklar tamam! Muslera müjdesi...

    Sıradaki Haber