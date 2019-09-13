Ronaldo’nun hedefi Pele

İtalya’da Cristiano Ronaldo rüzgarı esmeye devam ediyor. Son olarak Portekiz Milli Takımı ile 93. golüne ulaşan Ronaldo, kariyeri adına büyük bir hedef belirledi. Genelde Lionel Messi ile rakip olarak görülen tecrübeli yıldız, şu anda daha da farklı bir rekabete girişti.



Ronaldo, Brezilya ve dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi yıldızlarından biri olarak gösterilen Pele’nin rekoruna göz dikti. Hem kulüp kariyeri hem de milli takım formasında 702 gole ulaşan Portekizli futbolcu, Pele’nin 1000 gollü rekoruna ortak olmak istiyor.Şu anda 34 yaşında olan ve en az 5 sene daha futbol oynamak istediğini söyleyen deneyimli isim, dünya futbol tarihine geçmeyi amaçlıyor. Çizme’de de Tuttosport’un manşetine çıkan ve ünlü film karakteri ‘Süperman’ kostümü giydirilip, ‘Super Ronaldo’ başlığı atıldı.



Öte yandan, İtalya’da Juventus taraftarları arasında Ronaldo ilgisi artarak büyüyor. Tuttosport’un haberine göre, tecrübeli futbolcunun transferinden itibaren kombine ve bilet satışlarında Juventus rekorlar kırıyor. Şu anda stat gelirlerinde 52 milyon euroluk bir gelire ulaşan Juve, bu sezon 28 binlik bir kombine satışı gerçekleştirdi.