11.09.2019 - 10:05
Ronaldo'ya Volkan 'dur' dedi
EURO 2020 Elemeleri'nde oynanan Litvanya maçında rakip filelere 4 gol bırakan Cristiano Ronaldo, inanılması güç bir rekora imza atarak 40 farklı ülkeye gol atma başarısı gösterdi ancak istatistiklerde Volkan Demirel gerçeği ortaya çıktı.
Skorer Detay
Portekiz'in EURO 2020 Elemeleri'nde Litvanya ile karşılaştığı maça Cristiano Ronaldo damga vurdu. Yıldız futbolcu ülkesinin Litvanya'yı 5-1 mağlup ettiği maçta 4 gol atarak tarihe geçti.
Ronaldo attığı gollerle tam 40 farklı ülkeye gol atma başarısı gösterdi ancak bu rakamı 41'e çıkarmayı engelleyen isim bir Türk oldu.
A Milli Futbol Takımımızın 2 Haziran 2012'de deplasmanda Portekiz'i 3-1 yendiği hazırlık maçında Volkan Demirel Cristiano Ronaldo'nun penaltısını kurtarmıştı.
Ronaldo dün attığı 4 golle, filelerini havalandırdığı farklı ülke sayısını 40'a çıkardı. Volkan ise bu istatistiğin içinde dünyaca ünlü yıldızın gol atamadığı kaleci oldu.