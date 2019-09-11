Ronaldo'ya Volkan 'dur' dedi

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Portekiz'in EURO 2020 Elemeleri'nde Litvanya ile karşılaştığı maça Cristiano Ronaldo damga vurdu. Yıldız futbolcu ülkesinin Litvanya'yı 5-1 mağlup ettiği maçta 4 gol atarak tarihe geçti.

Ronaldo attığı gollerle tam 40 farklı ülkeye gol atma başarısı gösterdi ancak bu rakamı 41'e çıkarmayı engelleyen isim bir Türk oldu.

A Milli Futbol Takımımızın 2 Haziran 2012'de deplasmanda Portekiz'i 3-1 yendiği hazırlık maçında Volkan Demirel Cristiano Ronaldo'nun penaltısını kurtarmıştı.

Ronaldo dün attığı 4 golle, filelerini havalandırdığı farklı ülke sayısını 40'a çıkardı. Volkan ise bu istatistiğin içinde dünyaca ünlü yıldızın gol atamadığı kaleci oldu.