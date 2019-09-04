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04.09.2019 - 18:32| ŞANGHAY (AA)

Rusya- Arjantin: 61-69

Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası B Grubu son mücadelesinde Arjantin, Rusya'yı 69-61 yendi.

Rusya- Arjantin: 61-69

Arjantin 3 maçını da kazanarak lider 2. tura yükselirken, üst grupta mücadele edecek Rusya 2 galibiyette kaldı.

Salon: Wuhan Spor Merkezi

Hakemler: Cristiano Maranho (Brezilya), Zdenko Tomasovic (Slovakya), Takaki Kato (Japonya)

Rusya: Fridzon, Ivlev 3, Kulagin, Kurbanov 13, Vorontsevich 9, Sopin 9, Karasev, Baburin 3, Motovilov, Antonov 6, Zubkov 18, Valiev

Arjantin: Campazzo 21, Brussino, Delia 13, Garino 8, Scola 13, Vildoza 3, Laprovittola 4, Fjellerup 2, Deck 5

1. Periyot: 17-12

Devre: 33-43

3. Periyot: 40-61

5 faulle çıkan: 34.22 Baburin (Rusya)

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