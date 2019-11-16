 Rusya – Belçika maçı Canlı Bahis, yüksek oranlar ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da

Grubun açılış maçında Belçika’ya yenildikten sonra oynadığı 7 maçı da sadece 1 gol yiyerek kazanan Rusya, liderin hemen arkasında ikinci sırada. Evinde oynadığı son 6 maçı kaybetmeyen Rusya, bu maçlarda gol de yemedi. Ev sahibinde Anton Miranchuk, Gazinsky, Dzagoev, Smolov ve Cheryshev sakatlıkları nedeniyle yoklar.

Bu maça kadar grupta oynadığı 8 maçı da kazanan Belçika, sadece 1 gol yedi. Resmi maçlardaki son yenilgisini Uluslar Ligi’nde deplasmanda İsviçre karşısında almışlardı. 2018 Dünya Kupası eleme grubunda da şimdiki performansına yakın bir performans çizerek sadece 1 maçta beraberlik almışlardı. Konuk ekipte Kompany, Casteels, Meunier ve Vertonghen sakatlıkları olan oyuncular.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Rusya’nın gruptaki 8 maçının 6’sı 2,5 Gol Üstü bitti.

Belçika’nın gruptaki 8 maçının 7’si karşılıklı gol yok bitti.

İki ekip arasındaki 5 maçın 4’ünü Belçika kazandı.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği seçim Belçika’nın maçı kazanması yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin %22’den fazlası konuk takımdan galibiyet bekliyor.

üyelerinin en çok ilgi gösterdiği seçim Belçika’nın maçı kazanması yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin %22’den fazlası konuk takımdan galibiyet bekliyor. Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise 2,5 Gol Üstü. Üyelerin %16’sı bu maçta en az 3 gol olacağı görüşündeler.

MİSLİ.COM UZMANLARINDAN ESAT SOYDABİRCAN NE DİYOR?

EURO 2020 elemeleri I Grubu'nda ilk iki sırayı paylaşan iki takımın randevusu. Belçika 24 puanla lider ve Rusya 21 puanla en yakın takipçi. İki takım da grubu zirvede bitirmek istiyor. Belçika son 10 maçın 9'unu kazandı ve sadece 2'sinde gol yedi. Rusya ise 7 maçlık galibiyet serisinde yalnızca 1 gol yedi. Hazırlık maçı havasındaki mücadelede İki takım da skor üretir.