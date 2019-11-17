Sadece bir golcü

SERDAR SARIDAĞ

Milli arada hem takımın son durumu hem de transfer dönemi için teknik direktör Abdullah Avcı ile bir araya gelen Beşiktaş Yönetimi, bütçe olarak şu an sadece bir forvet transferinin yapılabileceğini söyledi.



Yönetime gelir gelmez kendi ceplerinden verilen paralarla oyuncu ve personel ödemelerini yapan Beşiktaş Yönetimi, acil durum nedeniyle bir yerli veya yabancı bir forveti renklerine katacak. Onun dışında mevkilere, mali zorunluluklar nedeniyle transfer yapmayı düşünmeyen siyah - beyazlı kulüp, tam aksine teklif almaları halinde bazı oyuncularla yollarını bile ayırmayı planlıyor.



Forvet dışındaki bölgelere ancak bazı oyuncuların satılması halinde transfer yapabileceklerini Avcı’ya ileten yönetimin, devre arasında maaş baremini daha da aşağıya çekmeyi düşündüğü ortaya çıktı. Maaşı yüksek oyuncularla ilk etapta oturarak indirim isteyecek olan siyah-beyazlılar, Feda dönemindeki mali politikasını yeniden devreye sokacak. Fazla transfer yaparak ödemeleri aksatmak istemeyen yönetim, bu durumu yüksek maaşlı futbolcularla da paylaşacak.

Fedakârlık yapmaları durumunda ödeme takviminde istikrar yakalanacağını ve kaldırılan prim sisteminde de iyileştirme olacağını takıma aktaracak olan yönetim, oyuncularına “Transferlere harcayacağımız parayı sizin maaşlarınızı ödemekte değerlendireceğiz. Sizler de bizim için fedakârlık yapın” mesajını verecek.



Ara transferde bir forvet, bir kanat ve olursa bir orta saha oyuncu transferini düşünen Abdullah Avcı’ya, yönetim takım içerisinden ve alt yapıdan çözüm bulmasını iletti.